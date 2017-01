Politologe Filzmaier zu SPÖ-Wien-Personalrochaden

Die Wiener Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely zieht sich aus der Politik zurück und wechselt in die Privatwirtschaft. Was das für die Flügelkämpfe in der mächtigsten SPÖ-Landesorganisation bedeutet, dazu ist der Politologe Peter Filzmaier live zu Gast im Studio.

Erwin-Pröll-Privatstiftung

Die Grünen orten bei der Privatstiftung von Landeshauptmann Erwin Pröll mehrfach Gesetzesbruch, was die ÖVP Niederösterreich heftig zurückweist. In der ZIB2 ein Interview mit Walther Schnopfhagen, jenem Wirtschaftsprüfer, der die Stiftung regelmäßig prüft.

Würdigung von Ari Rath

Der Publizist und frühere Chefredakteur und Herausgeber der „Jerusalem Post“, Ari Rath, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der gebürtige Wiener musste nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1938 als 13-Jähriger Österreich verlassen. Bis zuletzt trat er gegen Hass und Intoleranz auf. In der ZIB2 ein ausführlicher Nachruf.

Mode für Muslima

Kleidung von muslimischen Frauen führt oft zu emotional geführten politischen Auseinandersetzungen. Doch auch die Modewelt hat die Muslima entdeckt – als große und wirtschaftlich relevante Zielgruppe. Veronika Fillitz berichtet.

Winterchaos in Europa

Das Sturmtief „Egon“ stürzt Teile Europas ins Chaos. Vor allem im Norden und Westen führen Schnee, Regen und Starkwind zu Strom- und Zugsausfällen. In England wappnet man sich gegen eine mächtige Sturmflut.

