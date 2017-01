Selbstmordattentäterinnen in Nigeria: Zwei Tote

Im Nordosten Nigerias haben vier Selbstmordattentäterinnen heute mindestens zwei Menschen mit in den Tod gerissen. Nach Polizeiangaben wurden zudem 15 Menschen verletzt, als sich die Frauen in der Stadt Madagali in die Luft sprengten.

Die Regierung des nördlichen Bundesstaates Adamawa vermutete die Islamistengruppe Boko Haram hinter der Tat. Ein Sprecher sagte, eine der Selbstmordattentäterinnen sei von Soldaten beschossen worden und daraufhin explodiert.

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Die Gruppe verübt unter anderem Angriffe auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen. Seit 2009 wurden in dem Konflikt mehr als 20.000 Menschen getötet. 2,6 Millionen Menschen ergriffen angesichts der Gewalt die Flucht.