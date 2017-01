Baby-Kidnapping in Florida nach 18 Jahren aufgeklärt

Nach 18 Jahren wurde der Fall einer Kindesentführung aus einer Geburtsklinik in Jacksonville (Florida) in den USA geklärt. Die mittlerweile 18-jährige Frau sei gesund und lebe ein normales Leben in South Carolina, sagte die Polizei heute. Die mittlerweile 51-Jährige, die das Neugeborene nur Stunden nach der Geburt unter einem Vorwand von der leiblichen Mutter getrennt und gekidnappt hatte, wurde festgenommen.

Die Polizei hatte erst kürzlich neue Hinweise erhalten. Letztlich habe ein DNA-Abgleich Gewissheit gebracht, hieß es. Unklar blieb, ob die 18-Jährige, die ihr ganzes bisheriges Leben glaubte, eine andere zu sein, als sie ist, sich nun ihrer ursprünglichen Familie anschließen wird.

Entführerin gab sich als Mutter aus

„Es ist schwer vorstellbar, was sie durchmacht, wenn man sich vor Augen führt, dass sie die ganze Zeit dachte, die Entführerin ist ihre Mutter“, sagte Sheriff Mike Williams. Ihr Vater war zur Geburtszeit im Gefängnis und wurde wenig nach der Geburt erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Er hatte sich strafbar gemacht, weil er ein erst 15 Jahre altes Mädchen geschwängert hatte.

Die Entführung, für die sich die Täterin als Krankenschwester verkleidet hatte, hatte eine riesige, aber erfolglose Suchaktion nach sich gezogen. Die Polizei hatte unter anderem Hubschrauber eingesetzt, um nach dem Kind zu fahnden. Das Krankenhaus wurde Zimmer für Zimmer durchforstet.