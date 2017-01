Studioanalyse zu Sonja Wehselys Abgang

Die langjährige Wiener Gesundheits- und Soziallandesrätin Sonja Wehsely zieht sich aus der Politik zurück. Sie wechselt in die Privatwirtschaft. Könnte das Postenkarussell in der Wiener SPÖ jetzt so richtig in Bewegung kommen? Im Studio ist der Journalist Herbert Lackner.

Winterchaos

Sturmtief „Egon“ hat weite Teile Europas in ein Winterchaos gestürzt. In Frankreich haben mehr als 330.000 Haushalte zeitweise keinen Strom gehabt. In Deutschland führen der starke Wind, Schnee und Niederschläge zu zahlreichen Unfällen und Ausfällen im Flug- und Bahnverkehr. Und für fast die gesamte Ostküste Englands gilt eine Sturmflutwarnung.

