Ski alpin: Zauchensee kämpft um Damen-Abfahrt

Tiefwinterliche Verhältnisse sorgen bei den Organisatoren der Weltcup-Bewerbe in Zauchensee für Kopfzerbrechen. Nach der Absage am Donnerstag fiel auch am Freitag das geplante Training für die Damen-Abfahrt dichtem Schneefall zum Opfer.

Am Samstag wird nun ein neuer Versuch gestartet, Training und Rennen an einem Tag abzuhalten. Auch die Verlegung auf Sonntag steht im Raum. Sicher ist nur: Die Abfahrt auf der Kälberloch-Strecke soll unbedingt stattfinden.

