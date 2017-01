„The Great Wall“: Tiefgang bleibt ausgesperrt

Matt Damon, Willem Dafoe und „Hero“-Regisseur Zhang Yimou: Die US-chinesische Koproduktion „The Great Wall“ wirbt mit großen Stars um den wachsenden chinesischen Filmmarkt. Vor der namensgebenden Chinesischen Mauer lauert das Böse in Gestalt der Taotie, die wie eine Mischung der größten Ungeheuer Hollywoods aussehen und von Gier getrieben drohen, das Land zu verwüsten. In einem klassischen Monsterfilm, der den Spagat zwischen Ost und West gewinnbringend bewerkstelligen will, muss inhaltlicher Tiefgang geduldig vor der Mauer warten.

