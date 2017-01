Skispringen: Schlierenzauer übersteht Wisla-Quali

Gregor Schlierenzauer hat bei seinem Comeback nach über einjähriger Pause die Qualifikation für das Weltcup-Springen heute (16.00 Uhr, live in ORF eins) in Wisla überstanden. Der 27-jährige Tiroler, mit 53 Erfolgen Weltcup-Rekordsieger, landete gestern bei 122,5 Metern und platzierte sich damit sicher in den Top 40 der Ausscheidung, die im Hauptbewerb dabei sind.

