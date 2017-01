Australian Open: Melzer mit Hit gegen Federer belohnt

Jürgen Melzer ist seinem jüngeren Bruder Gerald und Dominic Thiem als dritter Österreicher in den Hauptbewerb der Australian Open in Melbourne gefolgt. In der dritten Qualifikationsrunde setzte sich der Routinier heute gegen den US-Amerikaner Rajeev Ram in drei Sätzen durch. Belohnt wird Melzer dafür mit einem Erstrundenhit gegen Roger Federer. Die beiden 35-Jährigen werden damit am Montag ein „Oldie-Duell“ bestreiten.

