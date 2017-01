Verdächtige nach Banküberfall in Tirol festgenommen

Der Überfall auf eine Filiale der Raiffeisenbank in Innsbruck am Mittwoch ist vermutlich geklärt. Die Polizei konnte gestern in Arlay in Frankreich zwei Männer verhaften, die für den Überfall verantwortlich sein sollen.

