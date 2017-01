Häupl: „Buhle nicht mehr um Stimmen“

Nach dem Abgang von Stadträtin Sonja Wehsely zeigt sich Bürgermeister Michael Häupl (beide SPÖ) zuversichtlich, am nächsten SPÖ-Landesparteitag wiedergewählt zu werden. Um Stimmen buhlen werde er jedoch nicht, so Häupl heute in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast“.

Mehr dazu in wien.ORF.at