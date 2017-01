Milliardenstrafe für geplatzte Airbags in den USA

Der japanische Autozulieferer Takata hat sich mit der US-Justiz auf einen Vergleich im Streit um defekte Airbags geeinigt. In einem seit Jahren laufenden Skandal um teils explodierende Airbags mit elf Toten in den USA muss Takata nun eine Strafe von einer Milliarde Dollar (940 Mio. Euro) zahlen. Zudem wurden Strafanzeigen gegen drei Manager wegen Betrugs und Verschwörung gestellt. Die Mängel haben in den USA zum Rückruf von fast 70 Millionen Airbags geführt.

