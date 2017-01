Menschen teils ohne Strom oder Wasser

Geplatzte Wasserleitungen, zerstörte Strommasten: In Teilen Europas kämpfen die Menschen mit schweren Folgen der Kälte. Deutschland erwartet nach Sturmtief „Egon“ nächtliche Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius. In Italien sind besonders Flüchtlinge betroffen vom Winter. In Lettland Seit dem Jahreswechsel erfroren damit bei anfangs eisigem und dann milder werdendem Winterwetter bereits 14 Menschen in dem baltischen EU-Land.

