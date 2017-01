Syrische Opposition unterstützt Friedensgespräche

Das oppositionelle Hohe Verhandlungskomitee (HNC) Syriens unterstützt die geplanten Friedensgespräche in Kasachstan. Es sei zu hoffen, dass das Treffen unter der Federführung Russlands, der Türkei und des Iran den Waffenstillstand stärke, teilte das HNC heute nach einem zweitägigen Treffen im saudi-arabischen Riad mit.

USA „auch eingeladen“

Das Treffen findet am 23. Jänner in der kasachischen Hauptstadt Astana statt. Formelle Friedensverhandlungen für Syrien unter der Schirmherrschaft der UNO sollen am 8. Februar in Genf stattfinden.

Die Türkei und Russland weisen den USA bei den Gesprächen in Astana nur eine Nebenrolle zu. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, er habe zusammen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow entschieden, die USA auch zu den Verhandlungen einzuladen.

In den USA wird Donald Trump am 20. Jänner als neuer Präsident ins Amt eingeführt. Es ist noch unklar, welche Rolle die USA unter Trump im Syrien-Konflikt einnehmen werden. Einem Zeitungsbericht zufolge soll Russland Trump an der aktuellen Regierung vorbei nach Astana eingeladen haben.

IS mit Offensive auf Deir al-Sor

Die Kämpfe in Syrien gehen einstweilen weiter. Die Armee startete eine Offensive in der Nähe der antiken Oasenstadt Palmyra, um die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus dem Gebiet zurückzudrängen. Die Regierungstruppen eroberten Gebiete nahe einem Militärflughafen bei Palmyra zurück, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Im Osten des Landes in der ölreichen Provinz Deir al-Sor kamen zudem mehr als 30 Menschen ums Leben. Zu den Opfern zählten mindestens 20 IS-Mitglieder und zwölf Soldaten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Deir al-Sor an der Grenze zum Irak wird zu großen Teilen vom IS kontrolliert. Die syrischen Regierungstruppen kontrollieren lediglich 40 Prozent der Provinzhauptstadt gleichen Namens, in der insgesamt noch rund 200.000 Menschen leben sollen. Nach Angaben der Beobachtungsstelle läuft derzeit eine Großoffensive des IS auf die von Regierungstruppen gehaltenen Stadtteile.