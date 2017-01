Ski alpin: Beide Samstag-Abfahrten abgesagt

Das Wetter hat es heute mit den Veranstaltern der Weltcup-Rennen in Wengen und Zauchensee nicht gut gemeint. Die dort vorgesehenen Abfahrten der Herren und Damen konnten wegen der starken Schneefälle nicht ausgetragen werden.

Während die Herren am Sonntag in Wengen den vorgesehenen Slalom bestreiten sollen, will man bei den Damen in Zauchensee noch einen zweiten Anlauf für die Abfahrt nehmen.

Mehr dazu in sport.ORF.at