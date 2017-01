Erfolgreicher Raketenstart von SpaceX

Eine „Falcon 9“-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist heute um 18.54 Uhr erfolgreich vom Vandenberg-Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien gestartet. Die Rakete bringt zehn Kommunikationssatelliten vom Typ Iridium Next ins All. Der Start hätte eigentlich schon vor einigen Tagen erfolgen sollen, wurde aber wegen starken Winds und Regens sowie andere geplanter Starts am Vandenberg-Luftwaffenstützpunkt verschoben.

APA/AFP/SpaceX

Es war der erste Start, nachdem Anfang September auf dem Weltraumbahnhof in Cape Canaveral in Florida eine unbemannte „Falcon 9“-Rakete bei einem Test explodiert war. Ursache der Explosion damals waren nach Unternehmensangaben Probleme an einem Druckgefäß, das im Flüssigsauerstofftank der zweiten Zündstufe verbaut ist. Die Betankung sei deshalb geändert worden, teilte SpaceX mit. Künftig würden veränderte Druckgefäße eingesetzt.

Der Unfall war der zweite große Rückschlag für das Unternehmen, nachdem im Juni 2015 eine Rakete auf dem Weg zur Internationale Raumstation (ISS) kurz nach dem Start abgestürzt war. Hinter SpaceX steht der Unternehmer Elon Musk, der bereits mit dem Online-Bezahldienst PayPal und dem Elektroauto-Hersteller Tesla Erfolge feierte.