Mit Sonntag verpflichtend

Mit Fahrverboten ist Paris schon bisher gegen die Luftverschmutzung vorgegangen. Erst im Dezember versank die französische Hauptstadt im schlimmsten Smog seit Jahren. Mit Sonntag dürfen untertags nur mehr Autos in der Stadt fahren, für die eine Schadstoffvignette gekauft wurde. Die Pickerln gibt es in unterschiedlichen Farben, je nach Schadstoffausstoß des Wagens. Unterschiedlich teuer sind sie nicht, denn es ist nicht der Preis, mit dem die Stadtregierung den Autoverkehr zurückschrauben will.

