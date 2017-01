Anti-Terror-Razzia im Brüsseler Stadtteil Molenbeek

Im Zuge von Terrorermittlungen hat die belgische Staatsanwaltschaft heute Abend Razzien im Brüsseler Stadtteil Molenbeek veranlasst. Das bestätigte Sprecherin Ine van Wymersch auf Anfrage. Drei Personen seien festgenommen worden und würden in der Nacht verhört, teilte sie nach Ende der Polizeiaktion mit. Waffen oder Sprengstoff seien nicht gefunden worden.

APA/AFP/Filip De Smet

Nach einem Bericht der belgischen Nachrichtenagentur Belga waren bei der Aktion Spezialkräfte und ein Hubschrauber im Einsatz. Zwei Straßen in Molenbeek seien von der Polizei abgesperrt worden. Molenbeek geriet immer wieder in die Schlagzeilen: Einige der mutmaßlichen Attentäter von Paris und Brüssel 2015 und 2016 hatten in Anti-Terror-Razzia in dem Brüsseler Stadtteil Unterschlupf gefunden.