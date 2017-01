Wie die SPÖ „Plan A“ finanzieren will

Die am Mittwoch als „Plan A“ von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) präsentierten Pläne für grundlegende Reformen in Österreich haben ihren Preis, nämlich mindestens 8,5 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenzählt. Hinsichtlich der Finanzierung sind die Pläne betont optimistisch, am Ende soll sogar ein Plus dabei herausschauen - auch wegen noch nicht näher definierter Steuern auf Vermögen.

