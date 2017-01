Hochsaison für Schilfschneider am Neusiedler See

Derzeit ist Hochsaison für die Schilfschneider am Neusiedler See. Die Erntemaschinen sind voll im Einsatz. Das Schilf ist in Deutschland und Dänemark sehr gefragt und wird hauptsächlich fürs Dachdecken verwendet.

