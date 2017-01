Strache nimmt Kern und Kurz ins Visier

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat gestern beim traditionellen Neujahrstreffen die Bundesregierung scharf angegriffen. Spezielle Adressaten waren Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP): Sie seien „schön gekleidete heiße Luft“, die an der Umsetzung politischer Pläne scheiterten. Neben altbekannten Themen wie Kritik an der Flüchtlingspolitik gab es auch neue Ankündigungen: So will die FPÖ bald ein Wirtschaftskonzept präsentieren.

Mehr dazu in „Auf dem Weg zum Bundeskanzleramt“