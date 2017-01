Football: Patriots und Falcons stehen im NFL-Halbfinale

Die Reihen der Anwärter auf den Titel in der National Football League (NFL) lichten sich. Die New England Patriots und die Atlanta Falcons sicherten sich mit ungefährdeten Erfolgen gegen die Houston Texans bzw. die Seattle Seahawks die ersten zwei von vier Halbfinal-Tickets. Welche beiden Clubs sich nach dem Divisional Play-off noch Hoffnungen auf den Einzug in die Super Bowl machen dürfen, wird in der Nacht auf morgen ermittelt.

