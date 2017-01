Skispringen: Kraft nur von Stoch geschlagen

Kamil Stoch hat gestern das erste von zwei Weltcup-Springen in Wisla überlegen gewonnen. Der Sieger der Vierschanzentournee setzte sich vor dem Österreicher Stefan Kraft durch und übernahm mit dem ersten Sieg eines Polen in Wisla auch die Weltcup-Führung. Von den ÖSV-Adlern landeten auch Manuel Fettner und Michael Hayböck in den Top Ten. Pech hatte Gregor Schlierenzauer, der bei seinem Comeback das Finale der Top 30 ganz knapp verpasste.

