D: Luthers Pop-Oratorium startet Tour in Hannover

Luthers Pop-Oratorium startet Tour in Hannover

Martin Luther als Musicalstar: Er reformierte die Kirche, nun wird seine Geschichte ins 21. Jahrhundert und damit in die Popkultur katapultiert. Das Pop-Oratorium „Luther“ startete gestern in Hannover seine Deutschland-Tour vor mehr als 6.000 Zuschauern. Nach Hannover folgen Auftritte in elf weiteren Städten. Immer dabei ist ein gigantischer Chor, der sich aus Sängerinnen und Sängern der jeweiligen Regionen zusammensetzt.

