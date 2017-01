Ungeduldiger Kanzler

Sendungsbewusstsein hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ bei der Verteidigung seines „Plan A“ demonstriert: „Österreich braucht das“, ist er überzeugt. Konkrete Antworten zur Umsetzung blieb er zwar oftmals schuldig, offensichtlich ist allerdings, dass er den Druck auf alle Beteiligten steigern will: Am Sonntag waren etwa die Sozialpartner dran. Ihnen richtete Kern aus, dass seine „Geduld“ mit ihnen im Hinblick auf nötige Arbeitsrechtsreformen dem Ende zugehe.

