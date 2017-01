Nahost-Konferenz: Warnung vor „schweren Konsequenzen“

Frankreich hat auf einer internationalen Nahost-Konferenz vor den Gefahren des andauernden Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern gewarnt. Es herrsche ein gefährliches Misstrauen, und niemand sei vor einer neuen Gewaltexplosion sicher, sagte Außenminister Jean-Marc Ayrault heute zum Auftakt des Treffens in Paris.

Ayrault warnte vor „schweren Konsequenzen“, wenn die USA wie vom designierten Präsidenten Donald Trump geplant ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen. Trump werde das nicht tun können, sagte Ayrault dem Fernsehsender France 3. Sollte die Ankündigung des künftigen US-Präsidenten umgesetzt werden, wäre das eine Provokation, die ernste Konsequenzen für den Friedensprozess nach sich ziehen würde, sagte Ayrault.

„Sture und einseitige Haltung“

„Wenn man Präsident der Vereinigten Staaten ist, kann man in dieser Frage nicht eine derart sture und einseitige Haltung einnehmen. Man muss versuchen, die Bedingungen für einen Frieden zu schaffen“, so Ayrault. Trump, der das Präsidentenamt am Freitag antritt, hatte im Wahlkampf angekündigt, er wolle Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkennen und die US-Botschaft dorthin verlagern.

„Letzte Zuckungen der Welt von gestern“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisierte die Konferenz als „nutzlos“. Frankreich und die Palästinenser hätten sich vorher abgestimmt, sagte er bei der wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem. „Ihr Ziel ist es, Israel Bedingungen aufzuzwingen, die nicht seinen nationalen Bedürfnissen entsprechen“, sagte der Regierungschef nach Angaben seines Büros.

Netanjahu beschrieb die Konferenz als „letzte Zuckungen der Welt von gestern“. Israel erwartet sich von Trump größere Unterstützung und Parteinahme. „Das Morgen wird anders aussehen - und das Morgen ist sehr nahe“, sagte Netanjahu.

„Riesiger historischer Fehler“

Zuvor hatte ein ranghoher israelischer Minister von einem „riesigen historischen Fehler der internationalen Gemeinschaft“ gesprochen. Israels Entscheidung, nicht teilzunehmen, sei „unter den gegebenen Umständen die richtige Strategie“, bekräftigte Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, im Gespräch mit dem israelischen Rundfunk.

An der „Konferenz für den Frieden im Nahen Osten“ nahmen mehr als 70 Länder und internationale Organisationen teil, darunter die Vereinten Nationen, alle UNO-Vetomächte, die EU und die Arabische Liga. Die Konfliktparteien selbst waren aber nicht dabei, Israel wehrt sich seit Monaten gegen die französische Initiative.

Palästinenser fordern Umsetzung der Beschlüsse

Die Palästinenserführung forderte die Bildung einer internationalen Koalition zur Umsetzung der Beschlüsse einer Pariser Friedenskonferenz. Das palästinensische Außenministerium äußerte sich tief besorgt über Israels Weigerung, an der Konferenz teilzunehmen. Es warf Israel in einer Stellungnahme vor, eine Friedensregelung mit einer Zweistaatenlösung in der Region gezielt zu torpedieren. „Wir sind auch sehr besorgt über den Ausbau der (israelischen, Anm.) Siedlungen“, hieß es in der Mitteilung.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas stellte den Nutzen internationaler Konferenzen wie in Paris am Sonntag infrage. „Die israelische Besatzungsmacht hat sich nie dazu verpflichtet gefühlt, die Entscheidungen solcher Konferenzen oder unterzeichnete Verträge zu respektieren oder umzusetzen“, sagte ein Sprecher der radikalislamischen Organisation.