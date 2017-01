Badeschlapfen mit Gandhi-Konterfei

Nach den Fußmatten mit der indischen Landesflagge gibt es jetzt in Indien neue Ventile für die Wut auf den Onlineversandhändler Amazon: Neuer Stein des Anstoßes sind Badeschlapfen mit dem Konterfei des indischen Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi. Bevor also die politisch geschürte Aufregung verflogen ist, gehen in den Sozialen Medien erneut die Wogen hoch. Mittlerweile wurde sogar der indische Botschafter in Washington angewiesen, an den US-Konzern heranzutreten.

Lesen Sie mehr …