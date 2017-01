Netanjahu wittert Morgenluft

70 Länder und internationale Organisationen suchen am Sonntag in Paris nach Ansätzen für neue Friedensverhandlungen zwischen Palästinensern und Israelis, deren Vertreter selbst allerdings nicht teilnehmen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spottete über den Gipfel sogar als „letzte Zuckungen der Welt von gestern“, meinend: einer Welt vor der US-Präsidentschaft von Donald Trump. „Das Morgen“ sei nahe und werde „anders aussehen“, so Netanjahu. Diese Einschätzung teilen zwar auch viele Konferenzteilnehmer, meinen damit aber etwas ganz anderes.

Lesen Sie mehr …