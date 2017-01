Temperaturen um minus zehn Grad

Hilfsorganisationen und Medien erheben schwere Vorwürfe gegen die serbische Regierung: In einem großen Flüchtlingslager in der Hauptstadt herrschten bei Temperaturen um minus zehn Grad unhaltbare Zustände. Von einem Lager ähnlich dem aufgelösten „Dschungel“ im französischen Calais ist die Rede. Belgrad weist die Kritik von sich: Die Migranten wollten selbst nicht in die verfügbaren Aufnahmezentren, heißt es.

