IS rückt im Osten Syriens vor

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat einen Großangriff auf eine Regierungsenklave im Osten Syriens gestartet. Die sunnitischen Extremisten rückten am Wochenende gegen Stellungen des Regimes bei Deir al-Sor sowie den Flughafen der Stadt vor, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien berichtete. Es sei der größte Angriff auf die Enklave seit einem Jahr.

Bei den Kämpfen wurden dem Bericht zufolge mindestens zwölf regierungstreue Kämpfer und 20 Extremisten getötet. Bei dem umkämpften Gebiet handelt es sich um die einzige Präsenz von Regimetruppen in der Region.

Kampf um Wasserversorgung

Im zwischen Rebellen und Regierung umkämpften Tal Wadi Barada nördlich von Damaskus brachen erneut Kämpfe aus. Regierungstreue Einheiten nahmen weitere Rebellenstellungen in der Region ein. Die beiden Seiten werfen sich gegenseitig den Mord an dem pensionierten General und Unterhändler Ahmed al-Ghabdan vor.

Das Tal Wadi Barada ist wichtig für die Wasserversorgung von Damaskus. Die Rebellen hatten kurz vor Weihnachten das Tal und die Pumpwerke der Wasserquellen besetzt. Seitdem gibt es in Damaskus eine nur noch sehr eingeschränkte Wasserversorgung. Ein Team zur Reparatur der Pumpen wurde nach dem Tod des Unterhändlers Regimekreisen zufolge wieder abgezogen. Zudem berichteten die Menschenrechtler von neun Toten, nachdem Regierungstruppen das Dorf Dair Kanun in dem Tal beschossen hatten.

Offensive auf Palmyra geht weiter

Nahe dem zentralsyrischen Palmyra startete die syrische Armee zudem eine Offensive, um den IS aus dem Gebiet zurückzudrängen. Die Regierungstruppen eroberten Gebiete nahe einem Militärflughafen bei Palmyra zurück, berichtete die Beobachtungsstelle.