Wie Österreichs Neurologie zum Exportschlager wurde

1882 ist in Wien das allererste Forschungszentrum für Neurologie entstanden. Es zog bald Forscher aus aller Welt an. Warum schon nach wenigen Jahren besonders viele japanische Psychiater hier tätig waren, erklärt der Japanologe Bernhard Leitner in einem ORF.at-Gastbeitrag.

