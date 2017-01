Kulturhauptstädte Aarhus und Paphos in der Auslage

Die zypriotische Küstenstadt Paphos teilt sich heuer mit dem dänischen Aarhus den Titel Europäische Kulturhauptstadt. Beide setzen auf Geschichtsträchtiges und einen neuen Dialog mit der Bevölkerung. Dabei sind die Ansätze höchst unterschiedlich.

Während Aarhus - einst die größte Wikingerstadt - mit dem „ambitioniertesten Kulturprojekt der Geschichte“ aufwarten will, muss man in Paphos, jener Stadt, in deren Nähe Aphrodite dem Meer entstiegen sein soll, mit einem anderen Superlativ umgehen: dem geringsten Budget der Kulturhauptstadtgeschichte.

