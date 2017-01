Kurz zu Gesprächen in Kiew und Moskau

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist ab morgen als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Kiew und später in Moskau zu Gast. Zunächst wird er in der ukrainischen Hauptstadt gleich nach der Ankunft Präsident Petro Poroschenko treffen.

Zwei Tage später folgt in Moskau ein Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Die Entschärfung aktueller Konflikte, insbesondere jenes in der Ostukraine, sei eine wichtige Priorität des österreichischen OSZE-Vorsitzes, so Kurz.