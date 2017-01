Trump: Merkels Flüchtlingspolitik „katastrophaler Fehler“

Der designierte US-Präsident Donald Trump bewertet die Flüchtlingspolitik von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel als katastrophalen Fehler. „Ich habe große Achtung vor Merkel“, sagte Trump in New York in einem Interview der „Bild“-Zeitung. „Ich finde, sie hat einen äußerst katastrophalen Fehler gemacht, und zwar all diese Illegalen ins Land zu lassen.“

„Sie wissen, dass ich Deutschland liebe, weil mein Vater aus Deutschland stammt, und ich will mich nicht in einer ähnlichen Situation wiederfinden“, sagte Trump in dem Interview. Die USA würden von seinem ersten Amtstag an auf sichere Grenzen setzen.

„NATO ist obsolet“

Die NATO nannte Trump „obsolet“: „Die NATO hat Probleme. Sie ist obsolet, weil sie erstens vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde. Zweitens zahlen die Länder nicht, was sie zahlen müssten“, sagte Trump. Die NATO sei auch deshalb „obsolet, weil sie sich nicht um den Terrorismus gekümmert hat“.

Drohung mit Strafzöllen

Und der designierte Präsident drohte deutschen Autokonzernen mit Strafzöllen, falls sie statt in den USA im benachbarten Mexiko produzieren. Sollten sie Autos in die USA verkaufen wollen, die nicht dort gefertigt worden seien, müssten sie „35 Prozent Steuern zahlen“, so Trump. Bisher seien die Deutschen gegenüber den USA „sehr unfair“.