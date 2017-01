Skispringen: Schlierenzauer zurück in Top Ten

Gregor Schlierenzauer hat sich im zweiten Teil seines Comebackwochenendes in Wisla in den Top Ten zurückgemeldet. Nachdem der Tiroler tags zuvor in seinem ersten Bewerb nach langer Verletzungspause den zweiten Durchgang verpasst hatte, landete der Weltcup-Rekordsieger gestern auf Platz acht. Nach dem ersten Durchgang war Schlierenzauer sogar Vierter gewesen. Das Wisla-Double holte sich der polnische Lokalmatador Kamil Stoch. Stefan Kraft war als Vierter bester Österreicher.

