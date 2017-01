Mitterlehner lehnt diverse rote Vorhaben ab

ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner bremst bei diversen Vorhaben, die Kanzler Christian Kern (SPÖ) in seinem so genannten „Plan A“ vorgelegt hat. Unter anderem zeigte er in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ Skepsis gegenüber einem gesetzlichen Mindestlohn, einer Wahlfreiheit in Sachen Arbeitszeit sowie einer Einschränkung der Personenfreizügigkeit am (EU-)Arbeitsmarkt.

Distanz bei Mindestlohn

Die Koalitionsarbeit sei nicht so schlecht: „Wir sind ganz gut unterwegs.“ Mitterlehner erkennt auch in den Bereichen Forschung und Unis vieles im „Plan A“, was von der ÖVP unterstützt werde. Andererseits gibt es diverse andere Punkte, wo er deutliche Distanz zu Kern erkennen lässt, etwa was einen gesetzlichen Mindestlohn (von 1.500 Euro) angeht. Da müsste man auch ein Mindest-Wirtschaftswachstum festlegen können, ätzte der VP-Chef.

Frage nach Umsetzungsmöglichkeiten

Ein wenig besser sieht es in Sachen Arbeitszeitflexibilisierung aus. Hier hofft der ÖVP-Obmann, dass man sich in der Koalition treffen kann. Ein heikler Punkt war

das SPÖ-Vorhaben, Arbeitnehmer aus ärmeren EU-Ländern nicht mehr in Branchen mit hoher Arbeitslosigkeit zuzulassen. Mitterlehner wolle nicht nur abblocken, aber es handle sich aber um eine schwierige Angelegenheit.

Denn es sei relativ unrealistisch, „dass wir die Zustimmung der anderen EU-Länder kriegen“. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache argumentierte, dass durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit den osteuropäischen Ländern „Entwicklungskapazität“ genommen werde und gleichzeitig durch die Verdrängung hierzulande die Arbeitslosigkeit nach oben gehe.