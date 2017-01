Mitterlehner lehnt diverse Kern-Vorhaben ab

ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner bremst bei diversen Vorhaben, die Kanzler Christian Kern (SPÖ) in seinem „Plan A“ vorgelegt hat. Unter anderem zeigte er in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ Skepsis gegenüber einem gesetzlichen Mindestlohn, einer Wahlfreiheit in Sachen Arbeitszeit sowie einer Einschränkung der Personenfreizügigkeit am (EU-)Arbeitsmarkt.

Immerhin erkennt Mitterlehner in den Bereichen Forschung und Unis vieles im „Plan A“, was von der ÖVP genauso unterstützt werde. Andererseits gibt es diverse andere Punkte, wo Mitterlehner deutliche Distanz zu Kern erkennen lässt, etwa was einen gesetzlichen Mindestlohn (von 1.500 Euro) angeht. Da müsste man auch ein Mindestwirtschaftswachstum festlegen können, ätzte der ÖVP-Chef.

Optimistischer bei Flexibilisierung

Ein wenig besser sieht es in Sachen Arbeitszeitflexibilisierung aus. Hier hofft der ÖVP-Obmann, dass man sich in der Koalition treffen kann. Jedoch sieht Mitterlehner auch in diesem Bereich ein Problem, nämlich dass die SPÖ auf ein Recht der Arbeitnehmer drängt, je nach Bedarf Teil- oder Vollzeit zu arbeiten. Das wäre in kleinen Betrieben „irrsinnig schwer umzusetzen“.

Nämliches gilt für das SPÖ-Vorhaben, Arbeitnehmer aus ärmeren EU-Ländern nicht mehr in Branchen mit hoher Arbeitslosigkeit zuzulassen. Er wolle nicht nur abblocken, aber es handle sich um eine schwierige Angelegenheit. Denn es sei relativ unrealistisch, „dass wir die Zustimmung der anderen EU-Länder kriegen“.

Kern: Österreich braucht „Plan A“

Stunden zuvor hatte Kern selbst in der ORF-„Pressestunde“ seinen „Plan A“ selbstbewusst verteidigt: „Österreich braucht das“, zeigte er sich überzeugt.

Konkrete Antworten zur Umsetzung blieb er zwar oftmals schuldig, offensichtlich ist allerdings, dass er den Druck auf alle Beteiligten steigern will: Gestern waren etwa die Sozialpartner dran. Ihnen richtete Kern aus, dass seine „Geduld“ mit ihnen im Hinblick auf nötige Arbeitsrechtsreformen dem Ende zugehe.

