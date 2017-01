Unsichere Zeiten: Bankschließfächer boomen

Bankschließfächer „boomen“ in Vorarlberg - allerdings nicht so stark wie in Deutschland, wo in manchen Banken schon der Tresorraum knapp wird. In Vorarlberg gebe es noch genügend Platz, sagt Bankensprecher Wilfried Hopfner.

