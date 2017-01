Britisches Pfund gerät vor May-Rede stärker unter Druck

Das britische Pfund gerät wegen der Sorge vieler Investoren vor einem scharfen „Brexit“-Kurs der britischen Regierung zunehmend unter Druck. Der Kurs der britischen Währung sackte zum Wochenbeginn deutlich ab und kostete erstmals seit Oktober zeitweise auch wieder weniger als 1,20 US-Dollar. Zuletzt notierte das britische Pfund mit 1,2026 US-Dollar knapp darüber.

Harter Schnitt?

Hintergrund des Wertverlusts waren übereinstimmende Berichte britischer Medien, wonach die britische Premierministerin Theresa May einen harten Schnitt mit der EU anstrebt. Die „Brexit“-Pläne sehen demnach einen Ausstieg Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt, aus der Zollunion und eine Abkehr vom Europäischen Gerichtshof vor, um die Kontrolle über die Einwanderung aus der EU zurückzuerlangen. May will ihre Pläne morgen darlegen.

Das britische Pfund steht seit der Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt Ende Juni unter Druck. Seither verlor die Währung gegenüber dem Dollar knapp 20 Prozent an Wert.

Labour-Chef warnt vor „Handelskrieg“

Der Chef der oppositionellen britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, warnte unterdessen vor einem Handelskrieg mit der Europäischen Union. Äußerungen des britischen Finanzministers Philip Hammond in einem Interview der „Welt am Sonntag“ seien ein „Rezept für eine Art Handelskrieg mit Europa in der Zukunft“, sagte Corbyn in einem BBC-Interview.

Hammond hatte in dem Interview angedeutet, dass die britische Regierung auf Konfrontationskurs zur EU gehen könnte. Großbritannien könne Drohungen wahr machen, den Körperschaftssteuersatz deutlich zu senken. Entsprechende Äußerungen Mays hatten zuletzt zu Unbehagen bei den verbliebenen 27 EU-Mitgliedern geführt.

Ziel Steuerparadies?

Befürchtet wird, es könne zu einem Steuersenkungswettbewerb kommen, um Unternehmen anzulocken. Gefragt, ob Großbritannien zum Steuerparadies werden wolle, sagte Hammond, das Land könnte gezwungen sein, „sein Wirtschaftsmodell zu ändern“, wenn es vom europäischen Binnenmarkt ausgeschlossen werde.

