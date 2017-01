Wrestling-Legende Jimmy „Superfly“ Snuka tot

Die Wrestling-Legende Jimmy „Superfly“ Snuka ist tot. Der auf Fidschi geborene Wrestler starb gestern 73-jährig an den Folgen einer Krebserkrankung. Er litt zudem an Demenz. Snuka, mit bürgerlichem Namen James Wiley Reiher, startete seine Karriere Ende der 60er Jahre und war vor allem in den 80er Jahren einer der Superstars des Ringerzirkus, der in den USA extrem populär ist und Millionen umsetzt. Seinen Status und seinen Spitznamen verdankte er vor allem spektakulären Sprüngen von den Eckpfosten des Rings auf seine Gegner.

APA/AP/Michael Kubel

2015 wurde Snuka wegen eines lange zurückliegenden verdächtigen Todesfalls verhaftet: Seine Freundin war 1983 gestorben, alle Indizien sprachen dafür, dass Nancy Argentino an den Folgen häuslicher Gewalt gestorben war. Trotzdem kam es erst 33 Jahre später zu einer Anklage. In Prozess wurde allerdings befunden, dass Snuka aufgrund seiner Demenzerkrankung nicht verhandlungsfähig sei. Die Anklage wurde heuer am 3. Jänner zurückgezogen.