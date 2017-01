Steirer wollen Kopfhörer revolutionieren

Das Grazer Start-up-Unternehmen USound will mit digitalen Minilautsprechern und Kopfhörern für Handys den internationalen Markt aufmischen. Schon bald will man mit der neu patentierten Technik in Massenproduktion gehen. Die Kopfhörer sollen besser, kleiner und auch billiger sein als konventionelle.

