„Kultur.Montag“: Die Krise der klassischen Medien

„Lügenpresse“, „Fake News“, „Mainstream-Medien“: Klassische Medien sehen sich Kritik und Misstrauen ausgesetzt. In den sozialen Medien indes entstehen Verschwörungstheorien und „Gegen-Wahrheiten“. Seriöse Berichterstattung beruht auf Faktizität, in den sozialen Medien kochen Emotionen – oft auch üble Ressentiments – über. Der designierte US-Präsident Trump ignoriert weitgehend die Presse und macht über Twitter Politik. Was sind die demokratiepolitischen Folgen? Und gibt es Auswege aus der Misstrauensfalle? „Kultur.montag“ setzt einen Themenschwerpunkt zur Krise klassischer Medien und bittet dazu Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen zum Gespräch.

