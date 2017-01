Bedrohte Lebensräume: Viertel Europas auf Roter Liste

Rund ein Viertel der Lebensräume in Europa ist gefährdet. Das zeigt die erste Rote Liste bedrohter Habitate, die ein internationales Forscherteam im Auftrag der EU-Kommission zusammengestellt hat. Dazu wurden Daten zur Gefährdung von 490 Lebensräumen in 35 Ländern gesammelt und bewertet. Die Situation in Österreich beurteilen heimische Forscher als „keineswegs besser“ als im übrigen Europa.

Für den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten werden seit den 1960er-Jahren Rote Listen erstellt. Viel schlechter erforscht als der Gefährdungsstatus einzelner Arten ist allerdings die Situation ganzer Lebensräume, erklärte Franz Essl vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien, der mit seinem Kollegen David Paternoster zu dem 300 Wissenschafter umfassenden Autorenteam der Studie gehörte.

Zwei Prozent droht „völlige Vernichtung“

Die Wissenschafter haben in den 28 EU-Ländern plus Island, Norwegen, Schweiz und den Balkan-Ländern den Zustand von 490 verschiedenen Habitaten - einerseits marine, andererseits terrestrische und Süßwasser-Lebensräume - erhoben. Von 233 erfassten Land- und Süßwasser-Habitaten wurden 31 Prozent als gefährdet eingestuft (nur EU-Länder: 36 Prozent). Knapp zwei Prozent gelten als „von völliger Vernichtung bedroht“, zehn Prozent als „stark gefährdet“ und 20 Prozent als „gefährdet“.

Als Konsequenz aus der Studie fordern die Wissenschafter, den Schutz von Lebensräumen in Europa zu verstärken. So müsse das europäische Schutznetzwerk Natura 2000, das auch viele bedrohte Kulturlandschaften erfasse, „strikter umgesetzt werden, um den weiteren Rückgang artenreicher Lebensräume zu verhindern“, erklärte Essl. Auch in der Landwirtschaftspolitik sollten noch stärker als bisher Naturschutzaufgaben berücksichtigt und „Förderinstrumente so ausgebaut werden, dass sich naturschutzkonforme Bewirtschaftung lohnt“, sagte der Forscher.