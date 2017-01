NEOS-Klausur mit Kampfansage an Regierung eröffnet

Mit einer zweitägigen Klubklausur im niederösterreichischen Retz bereitet sich NEOS derzeit auf das kommende Plenarjahr vor. Parteichef Matthias Strolz sparte zu Beginn nicht mit Kampfansagen an die Regierung sowie den im Bundesland regierenden Erwin Pröll (ÖVP). Thematischen Mittelpunkt bildet das Wirtschaftsprogramm der Oppositionspartei, das Unternehmergeist propagiert und das Kammersystem kritisiert.

In ein Jahr der Zuversicht und des Mutes will NEOS bei seiner Klausur starten, zwei „Rohstoffe“, die man selbst habe. Der am schnellsten wachsende Rohstoff sei jedoch die Angst, meinte Strolz, damit würde zunehmend Politik gemacht. „Es ist uns die Wirtschaft ein Herzensanliegen“, leitete der Klubobmann auch gleich zum Hauptthema über.

Kern für Strolz „zerissener Kanzler“

Dementsprechend nahm Strolz auch gleich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in die Pflicht, der in seiner Rede zwar erfreuliche Ansätze gezeigt habe, aber: „Wir dürfen Zweifel hegen, ob er das ernst meint.“ Dessen propagierter Protektionismus zeige nämlich einen „zerrissenen Kanzler“.

Mit der schwarzen Regierungshälfte kann sich Strolz ebenfalls nicht erwärmen. Nach 30 Jahren ÖVP-Regierungsbeteiligung habe man in Österreich die zweithöchste Steuerabgabenquote Europas. Mit der Gewerbeordnungsnovelle habe man alles niedergebunden statt entfesselt. Die Wirtschaftskammer habe sich als gewerblicher Verhinderer bestätigt. Dementsprechend fordert NEOS die Wahlfreiheit insbesondere für Einpersonenunternehmen bei der Mitgliedschaft.

Harsche Kritik an Pröll-Stiftung

Auch mit der derzeit heftig kritisierten Privatstiftung des niederösterreichischen Landeshauptmannes Pröll und dem herrschenden „Spendierföderalismus“ setzt sich NEOS im Retzer Seminarhotel auseinander - wo es wie andernorts auch ein „Pröll-Zimmer“ gibt. Strolz zog gleich den Vergleich mit Nordkorea, wo es beinahe in jedem Dorf einen Kim-Jong-Il-Platz gebe. Dementsprechend drängte Strolz Pröll in seine wohlverdiente vergnügliche Pension.

NEOS beschäftigt sich bei seiner Klubklausur nicht zuletzt mit sich selbst und den anstehenden Wahlen. Zweistelligkeit sei nach wie vor das Ziel für den Nationalrat.