Präsident Xi ist Eröffnungsredner

Bereits zum 47. Mal findet heuer die Jahrestagung des World Economic Forum (WEF) in Davos statt - und erstmals nimmt mit Xi Jinping ein chinesischer Präsident an dem vielbeachteten Gipfeltreffen in den Schweizer Bergen teil. Und nicht nur das: Der Chef der größten kommunistischen Partei der Welt ist sogar Eröffnungsredner - wobei ihm besondere Umstände zu einer ungeahnten und einzigartigen Gelegenheit verhelfen.

