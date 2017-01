Skispringen: Schlierenzauers Comeback nährt Hoffnungen

Mit seinem sensationellen Comeback in Wisla mit einem starken ersten Durchgang am Sonntag und schlussendlich Gesamtrang acht hat Gregor Schlierenzauer ein Versprechen für den weiteren Saisonverlauf abgegeben. Der „alte Gregor“, der 53 Weltcup-Siege zu Buche stehen hat, sei „teilweise schon da“ gewesen, sagte der 27-jährige Tiroler. „Er hat einen super Job gemacht“, freute sich auch ÖSV-Coach Andreas Widhölzl, für den Schlierenzauer sogar ein Thema für den anstehenden Team-Bewerb in Zakopane sein könnte.

