Auto mit Leiche in Fischteich gefunden

In einem Teich in Hollenburg in der Gemeinde Krems (Niederösterreich) hat ein Fischer am Wochenende ein versunkenes Auto mit der Leiche eines Mannes entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Krems hat die Ermittlungen übernommen.

