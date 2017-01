Konter auf Kerns „Plan A“

Nach Kanzler und Vizekanzler hat nun auch Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) seine Reformpläne in einer rund einstündigen Rede skizziert - und sie lesen sich streckenweise wie ein Kontrastprogramm zu „Plan A“ von Kanzler Christian Kern (SPÖ). Schelling forderte am Montag ein neues Sparpaket und sprach sich zugleich gegen neue Steuern aus. Um sein Ziel zu erreichen - und gleichzeitig die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weiter zu entlasten -, sprach auch Schelling genau jene Reformen an, die seit Jahren immer wieder versprochen, aber nie umgesetzt werden.

Lesen Sie mehr …