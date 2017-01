Schelling will neues Sparpaket

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat heute ein neues Sparpaket bis 2020 gefordert und eine deutliche Absage an neue Steuern geliefert. In seiner etwas über einstündigen Rede im Finanzministerium forderte der Minister Reformen („Paket für Österreich“), Steuersenkungen und Anreize für Investitionen.

Konkret plädiert Schelling an die Regierung, bis zum Ende des laufenden Finanzrahmens 2020 3,8 Mrd. Euro oder fünf Prozent des Budgets einzusparen. Dafür brauche es eine „Aufgabenanalyse“ in den Bereichen Förderungen, Steuern, Pensionen, Gesundheit, Familie, Beamte, Landwirtschaft, Umwelt und Föderalismus. Ein Drittel des gesparten Geldes soll in Zukunftsinvestitionen fließen.

Nein zu Kerns Steuerplänen

Budget und Finanzrahmen will Schelling künftig gemeinsam beschließen und nicht mehr Ersteres im Frühjahr und Letzteren im Herbst: „Der Finanzminister wird dann nur mehr einmal im Jahr statt zweimal im Jahr erpresst.“

Außerdem lieferte der VP-Minister die eine oder andere Spitze gegen die Grundsatzrede von Kanzler Christian Kern: „Die Hoffnung, dass gute Laune das Budget saniert, ist falsch und vor allem trügerisch.“ Eine deutliche Absage gab es insbesondere für Kerns Steuerpläne.