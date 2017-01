Journalist prangert Vatikan wegen Missbrauchs an

Der Enthüllungsjournalist Emiliano Fittipaldi wirft dem Vatikan in seinem am Donnerstag erscheinenden Buch „Lussuria“ (Unzucht) vor, unzählige Missbrauchsskandale in der italienischen Kirche gedeckt zu haben. Die Skandale seien auch von hohen Prälaten an der Seite von Papst Franziskus verheimlicht worden, kritisiert Fittipaldi in dem Buch, das von römischen Zeitungen heute in Auszügen veröffentlicht wurde.

