Wieder 26 Tote bei Blutbad in brasilianischem Gefängnis

Die Aufstände in Brasiliens Gefängnissen dauern an. In einer überfüllten Haftanstalt des nordöstlichen Bundesstaats Rio Grande do Norte wurden bei erneuten Kämpfen rivalisierender Drogenbanden mindestens 26 Menschen getötet.

Nach Angaben der Behörden dauerte es 14 Stunden, bis die Sicherheitskräfte die Gewalt beendeten. Im südbrasilianischen Bundesstaat Parana brachen unterdessen mehr als zwei Dutzend Häftlinge gewaltsam aus ihrem Gefängnis aus.

Wie schon in anderen Haftanstalten waren auch im Alcacuz-Gefängnis unweit von Natal, der Hauptstadt von Rio Grande do Norte, schwerbewaffnete Häftlinge zweier rivalisierender Banden am Samstagabend aufeinander losgegangen. Gestern stürmten Sicherheitskräfte das Gefängnis und beendeten die Gewalt, wie das Ministerium für öffentliche Sicherheit mitteilte. Kein Häftling sei entkommen, erklärte es.

Loch in die Wand gesprengt: 28 Häftlinge ausgebrochen

Im Bundesstaat Parana brachen am Wochenende 28 Häftlinge aus dem Gefängnis der Stadt Curitiba aus. Mit Hilfe von Komplizen von außerhalb sprengten sie eine Wand und bedrohten Polizisten und Wachpersonal mit schweren Waffen. Laut den Behörden von Parana wurden zwei Männer während des Ausbruchs erschossen und vier weitere wieder gefangen genommen.

Die anhaltende Gewalt in Brasiliens Haftanstalten bringt Präsident Michel Temer zunehmend in Bedrängnis, dessen Regierung Untätigkeit vorgeworfen wird. Nach dem Massaker im Alcacuz-Gefängnis erklärte Temer auf Twitter, er verfolge genau die Lage und habe den örtlichen Behörden die „notwendige Unterstützung“ zugesagt. Für morgen lud das Justizministerium in Brasilia alle Verantwortlichen der Bundesstaaten zu einer Krisensitzung ein.